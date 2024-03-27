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По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько пострадали в аварии с участием междугородного автобуса на автобане вблизи Лейпцига, пишет "Русская служба Би-би-си". Оператором автобуса была компания Flixbus. Он круто свернул вправо на оживленной трассе A9, а затем завалился на бок.

Автобус выехал из Берлина с двумя водителями и 53 пассажирами на борту, подтвердила компания Flixbus. Он двигался в направлении Нюрнберга, конечным пунктом назначения был швейцарский Цюрих.

Авария случилась через два часа после выезда около 10:00 по местному времени (11:00 по рижскому) недалеко от поворота на Лейпциг и аэропорт Галле.

Обстоятельства аварии пока до конца не ясны, отмечается в заявлении компании.

Полиция сообщила, что на место происшествия направлены спасательные вертолеты и большое количество машин скорой помощи. Местные больницы предупреждены о необходимости готовиться к поступлению большого количества пострадавших.

На трассе A9 вблизи Лейпцига уже случались аварии, последняя была в декабре. В 2019 году в результате ДТП там же погиб человек.

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