Чехия ввела санкции против живущего в России пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, его приближённого Артёма Марчевского и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe, сообщает "Радио Свобода".

В публикации утверждается, что Voice of Europe, которой принадлежит одноимённый новостной сайт, играла важную роль как промежуточное звено финансирования кандидатов на выборы в Европарламент, которые проявляли симпатии по отношению к Москве. По информации Spiegel, деньги политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии получали либо лично во время встречи в Праге, либо переводами в криптовалюте. Речь идёт о нескольких сотнях тысяч евро.

Изданию стало известно, что в раскрытии российской операции влияния участвовали несколько европейских спецслужб. По их оценке, за порталом Voice of Europe стоит Виктор Медведчук, а управляющим директором был Артём Марчевский. Целью операции была "поддержка нужных Кремлю кандидатов на выборы в Европарламент и пропагандистской активности".

На портале Voice of Europe размещены многочисленные интервью с право-популистскими политиками европейских стран, в том числе и из немецкой партии "Альтернатива для Германии". Среди них Максимилиан Крах и депутат бундестага Петр Быстрон, который проходит вторым номером в списке кандидатов на выборы в Европарламент. Крах и Быстрон уже давно выделяются своими симпатиями по отношению к авторитарным режимам, в том числе белорусскому и российскому. В 2021 году оба политика встречались с Медведчуком в Киеве, когда тот находился под домашним арестом.

В разговоре с изданием Spiegel Крах отверг получение финансирования из России. Быстрон и портал Voice of Europe не среагировали на запросы издания.

Владельцем компании Voice of Europe является, согласно чешскому Торговому реестру, гражданин Польши Яцек Якубчик. Он приобрёл компанию в марте 2023 года. Новостной сайт Voice of Europe был запущен в июне 2023 года на более чем 10 языках, включая русский. Англоязычный телеграм-канал с аналогичным названием имеет около 1500 подписчиков. Каким именно образом Медведчук контролирует компанию и сайт, из сообщений чешских властей пока неясно. Фиала сказал лишь, что он "использует" компанию Voice of Europe.