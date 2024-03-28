Чехия ввела санкции против живущего в России пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, его приближённого Артёма Марчевского и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe, сообщает "Радио Свобода".

О решении правительства страны объявил в среду премьер-министр Чехии Пётр Фиала. По его словам, включённые в санкционный список лица пытались в интересах Кремля осуществлять на территории Чехии операции влияния, которые потенциально могли бы навредить безопасности страны и Европейского союза. Документы об этой операции, направленной, как утверждается, против Украины, представила в правительство чешская Служба информации и безопасности (контрразведка).

Как стало известно журналистам германского издания Der Spiegel, чешское правительство раскрыло крупную операцию по распространению влияния России в шести европейских странах. Утверждается, что через созданную с помощью спецслужб сеть финансировались правые политики, в том числе, вероятно, и из "Альтернативы для Германии".

В публикации утверждается, что Voice of Europe, которой принадлежит одноимённый новостной сайт, играла важную роль как промежуточное звено финансирования кандидатов на выборы в Европарламент, которые проявляли симпатии по отношению к Москве. По информации Spiegel, деньги политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии получали либо лично во время встречи в Праге, либо переводами в криптовалюте. Речь идёт о нескольких сотнях тысяч евро.

Изданию стало известно, что в раскрытии российской операции влияния участвовали несколько европейских спецслужб. По их оценке, за порталом Voice of Europe стоит Виктор Медведчук, а управляющим директором был Артём Марчевский. Целью операции была "поддержка нужных Кремлю кандидатов на выборы в Европарламент и пропагандистской активности".

На портале Voice of Europe размещены многочисленные интервью с право-популистскими политиками европейских стран, в том числе и из немецкой партии "Альтернатива для Германии". Среди них Максимилиан Крах и депутат бундестага Петр Быстрон, который проходит вторым номером в списке кандидатов на выборы в Европарламент. Крах и Быстрон уже давно выделяются своими симпатиями по отношению к авторитарным режимам, в том числе белорусскому и российскому. В 2021 году оба политика встречались с Медведчуком в Киеве, когда тот находился под домашним арестом.

В разговоре с изданием Spiegel Крах отверг получение финансирования из России. Быстрон и портал Voice of Europe не среагировали на запросы издания.

Виктор Медведчук, в прошлом высокопоставленный украинский чиновник и влиятельный предприниматель, был одним из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещённой. СМИ называют его кумом Владимира Путина – российский президент является крестным отцом его дочери. После российского широкомасштабного вторжения в Украину Медведчук был арестован по подозрению в госизмене и впоследствии обменян на украинских военнопленных. Сейчас он живёт в России и публикует статьи в поддержку российского вторжения.

Марчевский был главой молодёжной организации ОПЗЖ, генеральным продюсером принадлежавшего Медведчуку телеканала "112 Украина".

Владельцем компании Voice of Europe является, согласно чешскому Торговому реестру, гражданин Польши Яцек Якубчик. Он приобрёл компанию в марте 2023 года. Новостной сайт Voice of Europe был запущен в июне 2023 года на более чем 10 языках, включая русский. Англоязычный телеграм-канал с аналогичным названием имеет около 1500 подписчиков. Каким именно образом Медведчук контролирует компанию и сайт, из сообщений чешских властей пока неясно. Фиала сказал лишь, что он "использует" компанию Voice of Europe.

Чехия, как и ряд других стран ЕС, ведёт свой собственный санкционный список, в который включаются лица, против которых не введены санкции на уровне всего Евросоюза. Медведчук находится под санкциями США и Великобритании, но не Евросоюза. Ранее Чехия ввела санкции против предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, а также против членов семьи главы компании "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, расследование о пражской недвижимости которых публиковали соратники Алексея Навального.

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