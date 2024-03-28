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После неожиданного отстранения Ярослава Громадзиньского, командующего Еврокорпусом (сил быстрого реагирования НАТО и ЕС) в Страсбурге, министерство обороны Польши назначило его преемником генерала Петра Блазеуша, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на публикацию ведомства в соцсети X.

Блазеуш до сих пор занимал пост первого заместителя начальника Генштаба Войска Польского. Эксперты считают его одним из самых опытных польских военачальников. В 2011-2012 годах он командовал польским контингентом в Афганистане, а должность первого замглавы Генштаба занял в 2021 году.

Генерал-лейтенант Громадзиньский был накануне отозван с поста командующего Еврокорпусом. Ему было приказано незамедлительно вернуться в Польшу на фоне расследования контрразведки, получившей о нем "новую информацию".

"Служба военной контрразведки начала расследование в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзиньского в связи с получением новой информации об офицере. В связи с этим было принято решение об увольнении генерал-лейтенанта Громадзиньского с должности командующего Еврокорпусом и его немедленном возвращении в страну", — говорилось в заявлении польского министерства.

Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш 28 марта заявил в интервью телеканалу TVN24, что союзники надлежащим образом проинформированы о смещении Громадзиньского. "Когда такая процедура проводится, речь не идет о предъявлении обвинений, но отстранение от должности необходимо", — пояснил он, отметив, что сейчас важно прояснить ситуацию, прежде чем принимать окончательное решение. Если подозрения в отношении Громадзиньского не подтвердятся, то он сможет вернуться к "нормальной службе", заявил Косиняк-Камыш.

Сам Громадзиньский заверил, что ему не в чем себя упрекнуть, и выразил уверенность в том, что расследование завершится для него позитивно. "Во время службы на штабных и руководящих постах в Польше и за границей я всегда с достоинством представлял мундир польского солдата", — подчеркнул он.

Еврокорпус был создан в 1993 году по инициативе канцлера ФРГ Гельмута Коля и президента Франции Франсуа Миттерана. Сегодня он насчитывает до 60 тысяч солдат из Германии, Франции, Бельгии, Испании, Польши и Люксембурга и предназначен для выполнения миссий НАТО и ЕС.

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