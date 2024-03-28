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После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в разных регионах России к четвергу, 28 марта, задержали около десяти человек из-за комментариев о нападении террористов. Почти все они приносят публичные извинения, пишет Deutsche Welle.

Одним из первых был задержан, а затем отправлен на два месяца в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма декоратор из Петербурга Николай Конашенок, который написал в Facebook: "Почему Крокус, а не Кремль?" Конашенок - муж бывшего генерального директора известного санкт-петербургского арт-проекта "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской, которая уволилась фактически сразу после его комментариев о теракте. Извинения были вынуждены принести оба.

Задержания в разных регионах

Еще один задержанный в Санкт-Петербурге - гражданин Таджикистана, который в Telegram отпускал шутки под новостями о теракте. По данным Telegram-канала Astra, обвиняемый - 26-летний Баходур Зухуров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. На видео, которое разместил СК, задержанный извиняется и говорит, что такое "больше не повторится".

В Башкортостане задержали блогера Рустама Абсалямова из-за трансляции о теракте в "Крокусе". В ходе трансляции, как сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости", блогер призывал "взорвать Москву". В МВД Стерлитамака мужчину заставили извиняться на видео.

В Липецкой области задержана мать участника войны, которая в стриме заявила, что теракт в "Крокусе" вызвал больший резонанс, чем обстрелы Белгорода. Полиция проводит проверку.

Возраст задержанных - от 9 до 75 лет

В Нижнем Новгороде полиция составила административный протокол в отношении родителей 15-летней школьницы, которая заявила на видео, что из-за теракта ей не пришлось ехать в Москву, а значит, "можно продолжать бухать".

Еще одна школьница - девятилетняя жительница Тывы после задержания рассказала в ФСБ, что от скуки решила написать незнакомому абоненту, что может "совершить теракт за 500 тысяч рублей". На мать ребенка составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери, саму школьницу поставят на профилактический учет.

Полиция Магаданской области задержала 75-летнего жителя поселка Ола, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. На видео, снятом в полиции, задержанный мужчина заявил, что "совершил глупость", сожалеет о сказанном и раскаивается. По его словам, он написал в мессенджере в комментарии к ролику, что "надо было больше мочить дармоедов", назвав так посетителей "Крокуса". В отношении пенсионера возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека, десятки людей находятся в больницах.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что после теракта в "Крокусе" были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Российские силовики, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, обвинили Украину в причастности к теракту. Киев отрицает любую причастность к случившемуся.

Ответственность за нападение на подмосковный концертный зал взяла на себя в интернете террористическая группировка "ИГ - Вилаят Хорасан". Госдепартамент США со ссылкой на спецслужбы страны заявил, что считает это признание аутентичным.

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