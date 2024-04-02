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Украинские военные уничтожили российский ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Форпост", сообщило воздушное командование "Юг" в Facebook в понедельник, 1 апреля. Беспилотник был сбит в акватории Черного моря Одесской зенитно-ракетной бригадой.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш указал в эфире украинского телемарафона, что беспилотник "Форпост" является одним из самых дорогих на вооружении ВС РФ, его стоимость оценивается в 7 миллионов долларов.

По его словам, это достаточно крупный дрон, который может проводить разведку, а также нести дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, чтобы поражать наземные цели.

Армия РФ активно применяет дроны-разведчики

Пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские военные стали активнее применять разведывательные дроны, чтобы компенсировать отсутствие самолетов дальней радиолокационной разведки А-50.

"Если за прошедшие сутки мы наблюдали более 200 разведывательных дронов в нашей зоне ответственности, на протяженности от Одесской области до Запорожья, в эти сутки было немного меньше. Но враг продолжает разведку, и, очевидно, что у него есть потребность компенсировать в воздухе А-50 именно таким образом", - рассказала она в эфире телемарафона.

Зеленский: Дроны скажут "одно из решающих слов" в войне

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам в очередной раз подчеркнул необходимость увеличить производство беспилотников в стране.

"Именно то, чего требует война, должно производиться нашим оборонно-промышленным комплексом - столько, сколько нужно, так вовремя, как нужно. Очевидно, что дроны в этой войне скажут одно из решающих слов для победы, и это должно быть украинское слово, украинские дроны, украинская победа", - сказал Зеленский.

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