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Представителя прокуратуры Льежа, ведущие европейские прокуроры проверяют подозрения в уголовных правонарушениях, якобы допущенных главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе переговоров с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщило издание Politico и представитель прокуратуры Льежа.

Следователи Европейской прокуратуры (EPPO) в последние месяцы заменили бельгийских прокуроров, расследующих дело фон дер Ляйен по поводу "вмешательства в функции государства, уничтожения текстовых сообщений (SMS), коррупции и конфликта интересов".

Расследование было первоначально возбуждено бельгийскими судебными властями в городе Льеж в начале 2023 года после жалобы, поданной местным лоббистом Фредериком Бальданом. Позже к нему присоединились правительства Венгрии и Польши.

В жалобе Балдана речь идёт о предполагаемом обмене текстовыми сообщениями между фон дер Ляйен и главой компании фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. Это происходило в преддверии крупнейшей сделки ЕС по вакцинам в разгар пандемии Covid-19, пишет Politico.

The New York Times, которая первой сообщила, что обмен сообщениями произошел, когда два лидера обсуждали условия сделки, подала параллельный иск против Комиссии.

Новость о том, что ЕОКЗР (Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите растений) в настоящее время расследует этот случай, может привести к более тщательному изучению роли главы Еврокомиссии в сделке по вакцинам, стоимость которой оценивается более чем в 20 миллиардов евро, отмечается в публикации.

Еврокомиссия до сих пор отказывалась раскрыть содержание текстовых сообщений или даже подтвердить их существование.

Сделка, заключенная в разгар пандемии Covid-19 в 2021 году, изначально рассматривалась как успех фон дер Ляйен. Позднее стало известным, что вакцины на сумму 4 миллиарда евро так и не нашли себе применения.

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