Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
По данным властей пострадали несколько человек (Baza пишет о пяти пострадавших), серьезных разрушений нет. Позднее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что ранения получили шесть человек.
Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа "Алабуга Политех" в 2022 году.
Как отмечает Mash, это первая с начала войны атака беспилотников по территории Татарстана.
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