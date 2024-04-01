В Харькове в результате российских обстрелов разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр города Игорь Терехов. Слухи о подготовке наступления РФ на Харьков он называл "информационной спецоперацией".

В Харькове в результате российских обстрелов разрушена почти вся энергетическая инфраструктура. Об этом мэр города Игорь Терехов рассказал в интервью украинскому изданию Liga.net, которое было опубликовано утром в понедельник, 1 апреля.

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Ред.) в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 тысяч (жителей. — Ред.). Однако никто не опускает руки… Мы переживали и более сложные времена — переживем и эти", — сказал Терехов.

По словам мэра, Россия использует против Харькова новые снаряды большего радиуса действия — до 90 км, запуская их из Белгорода и области. При этом чаще всего используются комплексы С-300, снаряды от которых долетают до Харькова за 40 секунд.

Россия готовится наступать на Харьков?

В результате массированного российского удара 22 марта в Харькове были уничтожены тепловая электростанция и все подстанции, без электричества остались 60 процентов домов, встал городской электротранспорт. С тех пор город пережил еще несколько обстрелов, перебои с электричеством продолжаются, несмотря на усилия энергетиков по восстановлению инфраструктуры. Нанесенный городу ущерб мэр оценивает в более чем 10 млн долларов.

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