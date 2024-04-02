По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в жилом доме в районе Бешикташ в Стамбуле, сообщают местные власти.

Ранее губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщал, что погибли 25 человек, еще трое находятся в больнице с тяжелыми травмами.

"Число погибших в результате пожара возросло до 29 человек. Продолжается лечение одного человека, пострадавшего в результате пожара, и работы в здании продолжаются", — заявил он.

Как сообщил Гюль, пожар вспыхнул в 12:47 по местному времени в подвале 16-этажного жилого дома в районе Гайреттепе (входит в Бешикташ).

На двух этажах подвала располагался ночной клуб Masquerade, где шли ремонтные работы.

По предварительным данным, большинство погибших — строители, которые вели работы в клубе.

Власти проводят расследование причин возгорания, в связи с пожаром задержаны пять человек, сообщают турецкие СМИ.

В общей сложности к тушению огня привлекалось более 80 пожарных и 30 единиц техники.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который был переизбран в минувшее воскресенье, прибыл на место пожара и выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Губернатор Стамбула Давута Гюль также приехал на место с инспекцией и сказал журналистам, что лицензия сгоревшему заведению была выдана в 1987 году и продлена в 2018-м.

Отвечая на вопрос о возможности взрыва в здании, Гюль сказал: "Такой информации к нам не поступало".

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