У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,4. На острове и в соседних странах выпущено предупреждение о цунами.

Эпицентр, по данным Геологической службы США, находился в 18 км к югу от тайваньского города Хуалянь. По словам сейсмологов, это самое мощное землетрясение на Тайване за 25 лет.

В Хуаляне много зданий рухнули, там работают спасатели. Здания яростно тряслись и в столице Тайбэе.

Пока известно о гибели одного человека в национальном парке недалеко от Хуаляня, об этом сообщило тайваньское Национальное пожарное агентство.

По данным ведомства, на данный момент известно о более 50 пострадавших в разных частях Тайваня.

Тайваньские СМИ показывают обрушившиеся здания и эвакуацию людей из школ и жилых домов.

По всему острову фиксируются отключения электричества и сбои интернета, сообщает мониторинговый сервис Netblocks.

В Японии и на Филиппинах вскоре после землетрясения было объявлено предупреждение о цунами. Японское Метеорологическое агентство позже снизило уровень предупреждения, однако все же указало, что афтершоки схожей мощности могут продолжаться еще до недели и населению следует сохранять бдительность.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами через два часа после землетрясения объявил, что угроза уже прошла.

Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки также ощущались в материковой провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.

"Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах. Оно самое сильное за 25 лет", — заявил глава Тайбэйского Центра сейсмологии У Чиэнь Фу.

Крупный тайваньский производитель полупроводников TSMC сообщил, что эвакуировал сотрудников с нескольких своих фабрик в Синьчжу и на юге острова, однако системы безопасности, по данным компании, работают нормально. TSMC производит чипы для таких компаний, как Apple и Nvidia.

В глубине острова рельеф очень гористый. Судя по кадрам в соцсетях, землетрясение вызвало там огромные оползни. Однако масштаб последствий пока не известен.

В сентябре 1999 года Тайвань перенес землетрясение магнитудой 7,6. Оно разрушило больше 5 тысяч зданий и стало причиной гибели 2400 человек.

Нынешнее землетрясение случилось в 07:58 утра по местному времени (23:58 по Гринвичу), очаг находился на глубине 15,5 км. За этим последовало как минимум девять афтершоков магнитудой от 4 и выше.

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