Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник впервые за долгое время провели телефонный разговор. Напряженность в отношениях между странами остается на высоком уровне, и в обеих столицах хотели бы понизить ее градус — но не любой ценой.

Белый дом опубликовал отчет по итогам разговора, из которого следует, что Байден затронул Тайвань, конфликт на Ближнем Востоке, северокорейскую ядерную программу, торговую политику, ситуацию вокруг соцсети TikTok, поддержку Китаем России в ее конфликте с Украиной и несколько других тем.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, накануне встречи анонимно пообщавшегося с репортерами, беседа была скорее "контрольной встречей", чем дискуссией с конкретными результатами. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, заявил, что лидеры провели "откровенный и конструктивный" разговор.

Тайвань

Байден предупредил Китай о необходимости прекратить столкновения кораблей китайских ВМС с судами других стран в спорном районе Южно-Китайского моря. США считают, что китайские военные используют самолеты и корабли вблизи Тайваня в провокационных целях.

Американский лидер напомнил Си, что Вашингтон придерживается "политики одного Китая", которая признает власти в Пекине единственным законным правительством страны. О статусе Тайваня (где на этой неделе пройдет инаугурация нового президента, которого Пекин называет сепаратистом) в беседе не упоминалось.

"Си подчеркнул, что тайваньский вопрос — это первая красная линия, которую нельзя переступать в отношениях между Китаем и США", — говорится в описании разговора, опубликованном китайским правительством. Председатель КНР призвал США к "конкретным действиям", чтобы продемонстрировать свою готовность не поддерживать независимость Тайваня.

Пекин считает остров своим и готов подчинить его себе, если потребуется — силой. Это неизменная позиция Китая на протяжении многих десятилетий. Однако Байден на протяжении президентского срока неоднократно заявлял, что в случае нападения Китая на Тайвань США будут защищать остров.

Эти заявления идут вразрез с традиционной политикой США, формально не признающих независимость острова, но продолжающих поддерживать его оружием и деньгами. После того, как в 1979 году США прервали официальные дипломатические отношения с Тайванем ради отношений с КНР, они продолжали поставлять острову вооружения по так называемому "Закону об отношениях с Тайванем".

В последнее время сотрудничество американских и тайваньских военных заметно углубилось, а осенью прошлого года Байден одобрил предоставление Тайбэю первого прямого гранта на закупку вооружений, хотя и на довольно незначительную сумму — всего 80 млн долларов, — в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF). Для сравнения, с начала полномасштабного вторжения России в Украину по этой программе Киеву было предоставлено военной помощи примерно на 4 млрд долларов.

Технологии

Как сообщили китайские официальные лица, в ходе разговора Си также раскритиковал "бесконечный поток мер", предпринимаемых США в попытке подавить экономику, науку и технологии КНР. Ранее Вашингтон ввел ограничения на экспорт передовых полупроводников в Китай.

Байден сказал Си, что его правительство "продолжит принимать необходимые меры, чтобы предотвратить использование передовых американских технологий для подрыва нашей национальной безопасности, не ограничивая при этом торговлю и инвестиции".

Как сообщают китайские СМИ, Си Цзиньпин в ответ заявил: "Если США будут настаивать на подавлении высокотехнологичного развития Китая и лишении его законного права на развитие, мы не будем сидеть сложа руки".

TikTok

По словам Кирби, лидеры обсудили ситуацию с возможным запретом тиктока в США, и Байден подтвердил свою озабоченность по этому поводу.

В марте Палата представителей Конгресса проголосовала за то, чтобы заставить владеющую приложением китайскую компанию продать его американский сегмент — в противном случае TikTok могут запретить на всей территории США. Сейчас законопроект находится в Сенате, и Байден заявил, что подпишет его, если Сенат его примет.

"Байден дал понять президенту Си, что речь идет не о запрете приложения, а о нашей заинтересованности в его продаже, чтобы защитить интересы национальной безопасности и безопасности данных американского народа", — сказал представитель Кирби.

Поддержка России и других стран

По словам американских чиновников, Байден заявил Си, что Китай не должен продолжать помогать России восстанавливать и расширять ее военно-промышленную базу. Несмотря на тяжелые экономические санкции, Кремль продолжает наращивать военное производство, а также получает помощь из Ирана и Северной Кореи.

Китай восполнил часть торговых потоков, иссякших с введением западных санкций, и это позволило России восстановить свои возможности по производству оружия, заявил американский чиновник.

Байден также надеялся добиться от Си помощи в пресечении нападений на коммерческие суда в Красном море со стороны йеменских хуситов, которых поддерживает Иран. Белый дом хочет, чтобы Китай надавил на Тегеран и заставил его обуздать хуситов, тем более что китайские корабли также ходят через Красное море.

Можно ли говорить о нормализации?

Несмотря на разногласия между двумя странами, Белый дом и китайские государственные СМИ охарактеризовали беседу как "откровенную и конструктивную".

По словам Роберта Дейли, директора Института Киссинджера при Центре Вильсона по вопросам Китая и США, "звонок в значительной степени был попыткой показать остальному миру, что страны на самом деле пытаются поддержать хорошие отношения — даже несмотря на то, что негативная динамика в этих отношениях не изменилась".

Несмотря на то, что в отчетах Пекина и Вашингтона о разговоре акцент был сделан на сотрудничестве, это не признак оттепели между двумя сверхдержавами, считает эксперт.

"Оба лидера заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать ответственное управление тем, что, как им хорошо известно, может стать очень спорным в долгосрочной перспективе, — сказал Дэйли. — Но ни один из лидеров не ищет возможности изменить характер отношений".

Беседа Байдена и Си состоялась за несколько дней до поездки в Китай министра финансов США Джанет Йеллен, за которой вскоре последует госсекретарь Энтони Блинкен. Это будут первые визиты членов американского правительства в Китай в этом году.

В прошлом году и Йеллен, и Блинкен уже побывали в Пекине, чтобы сгладить последствия скандала с китайским воздушным шаром, оказавшимся над территорией США.

В ноябре 2022 года Байден и Си встретились на Бали, год спустя они провели личную встречу на высшем уровне в поместье в Вудсайде недалеко от Сан-Франциско, в ходе которой договорились о восстановлении каналов прямой связи между военными двух держав. Эта связь была отключена китайцами в 2022 году после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram