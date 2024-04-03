Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти России готовят дополнительную мобилизацию, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных", — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько человек мобилизуют в армию Украины в 2024 году, Зеленский сказал, что "полмиллиона нам не нужно". В Генштабе ВСУ, как говорил Зеленский в конце 2023 года, предлагали мобилизовать 400-500 тысяч украинцев. Президент Украины не сказал, сколько украинцев в итоге будут мобилизованы.

Зеленский также поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за то, что он провел аудит украинской армии. "Важно, что он (Сырский) нашел силы внутри Вооруженных сил Украины, и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте", — сказал президент.

Накануне Зеленский подписал закон, снижающий предельную планку призывного возраста с 27 до 25 лет. Верховная Рада приняла соответствующий закон в мае 2023 года, но Зеленский почти год не подписывал документ.

В марте издание "Верстка" со ссылкой на источники сообщило, что Минобороны РФ планирует в ближайшее время отправить на войну еще 300 тысяч человек. По данным издания, в первую очередь, власти сконцентрируют внимание на резервистах, а также на гражданах, пребывающих в запасе. Источники "Верстки" говорили о "мобилизации 2.0".

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