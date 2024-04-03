Президенты Финляндии и Украины Александр Стубб и Владимир Зеленский в среду, 3 апреля подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами.

Срок действия подписанного во время визита Стубба в украинскую столицу соглашения — 10 лет. Оно охватывает различные сектора, включая политическую поддержку, поддержку украинской обороны и безопасности, а также поддержку реформирования и восстановления страны.

"Десятилетнее соглашение является доказательством долгосрочной приверженности Финляндии поддержке Украины", — заявили в офисе президента Финляндии.

Согласно документу, Финляндия продолжит продолжит предоставлять Украине долгосрочную военную, политическую и финансовую поддержку, а также гуманитарную помощь "с той же динамикой, что и с начала полномасштабной агрессивной войны, столько, сколько потребуется".

Стубб также сообщил Зеленскому, что Финляндия отправит Украине очередной пакет вооружений на 188 млн евро, после чего общий объем помощи Хельсинки Киеву с 2022 года приблизится к 2 млрд евро.

"Благодаря вкладу Финляндии в размере 30 млн евро в чешскую инициативу совместных закупок артиллерийских боеприпасов для Украины, поддержка Финляндии Украины в 2024 году уже превышает 400 млн евро и увеличится как минимум за счет еще двух пакетов в течение года", — подчеркнули в офисе Стубба.

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