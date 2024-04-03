Пользователи платформ компании Meta — WhatsApp, Instagram и Facebook — столкнулись со сбоями в работе мессенджера и соцсетей по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector. Сбой подтвердила организация NetBlocks, которая занимается мониторингом доступа в сеть по всему миру, сообщила "Медуза".
Большинство пользователей, отправивших жалобу на работу WhatsApp, сообщили, что у них не открывается приложение. Сообщается о проблемах с доступом к веб-версии мессенджера и получением сообщений.
Пользователи Instagram и Facebook также в основном жалуются на проблемы с загрузкой приложений.
В Meta пока не комментировали сообщения о сбое в работе приложений.
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