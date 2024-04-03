Foto: Unsplash

Пользователи платформ компании Meta — WhatsApp, Instagram и Facebook — столкнулись со сбоями в работе мессенджера и соцсетей по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector. Сбой подтвердила организация NetBlocks, которая занимается мониторингом доступа в сеть по всему миру, сообщила "Медуза".

Большинство пользователей, отправивших жалобу на работу WhatsApp, сообщили, что у них не открывается приложение. Сообщается о проблемах с доступом к веб-версии мессенджера и получением сообщений.

Пользователи Instagram и Facebook также в основном жалуются на проблемы с загрузкой приложений.

В Meta пока не комментировали сообщения о сбое в работе приложений.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit