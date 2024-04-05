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Министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Кэмерон дал интервью Ukrainecast — тематическому подкасту Би-би-си о войне в Украине.

Среди прочих вопросов его спросили, вмешается ли НАТО, если война перекинется на территорию стран-членов альянса, таких как Польша или государства Балтии. Кэмерон заверил, что в этих обстоятельствах НАТО безусловно вмешается, в соответствии с обязательством о коллективной обороне, закрепленным в статье 5 Североатлантического договора.

Однако "сапоги на земле" — отправку войск на территорию Украины — Кэмерон исключил. "Мы не хотим давать Путину такую мишень", — добавил он.

Он также сказал, что можно использовать архитектуру НАТО для помощи Украине, это не эскалация и не означает прямого участия в войне. А непосредственное присутствие в Украине, по его мысли, означает.

"Я думаю, нет никакой эскалации в том, чтобы сказать, что мы будем помогать этой суверенной, независимой стране защищаться от агрессора и для этого окажем всю помощь, какую только сможем", — сказал министр.

Обсуждение возможного размещения войск западных стран в Украине в последние месяцы возникало в контексте двух инцидентов.

Сначала президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля заявил, и затем несколько раз повторил, что эту возможность исключать нельзя, пусть даже пока она чисто гипотетическая. Многие союзники Франции, в том числе США, Великобритания и Германия, немедленно заявили, что они такую возможность категорически не рассматривают.

Затем через несколько дней, в начале марта, российская пропаганда обнародовала запись прослушанного разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, в котором те мимоходом упоминают, что некоторое количество британских и французских военных уже находятся в Украине и помогают украинцам осваивать поставленные вооружения — немцы говорили, что для их страны это было бы невозможно.

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