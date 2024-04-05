Источники Украинской службы Би-би-си в силовых структурах Украины утверждают, что в результате осуществленной СБУ атаки беспилотников на военный аэродром Морозовск в Ростовской области было уничтожено шесть военных самолетов, а еще восемь получили "существенные повреждения". Министерство обороны России сообщило лишь о том, что в Ростовской области были сбиты 44 украинских беспилотника.

По информации источников, на аэродроме базировались истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-34, последнее время активно действующие вдоль линии фронта.

Первые данные об ударе беспилотников по Морозовску появились в ночь на пятницу.

Около двух часов ночи по Московскому времени Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал краткое сообщение: «В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА».

До этого российские СМИ, включая пропагандистскую «Readовку», написали, что объектом атаки стал аэродром в Морозовске.

Позже Голубев заявил, что беспилотники попали по электрической подстанции и нанесли ей «незначительный ущерб», никто из людей в этот момент не пострадал.

В еще одном посте в телеграме губернатор добавил, что около полудня в пятницу «в Морозовском районе, недалеко от аэродрома», на одном из упавших беспилотников детонировало взрывное устройство, в результате чего пострадали, по предварительным данным, восемь человек.

«Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников», — пишет Голубев.

Ночью также сообщалось об ударе украинских беспилотников по городу Энгельс в Саратовской области, где базируются российские тяжелые бомбардировщики. «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — писал в телеграме губернатор саратовской области Роман Бусаргин.

Из его формулировки было невозможно сделать однозначный вывод, уничтожен ли один беспилотник или больше одного. В местном паблике писали о множественных взрывах, но если воздушная цель сбивается ракетами, то для перехвата нужны минимум две ракеты.

Энгельс известен прежде всего своей базой тяжелых бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, которые используются для обстрелов украинского тыла крылатыми ракетами с большого расстояния, обычно из района Каспия.

В прошлом этот аэродром неоднократно подвергался украинским атакам.

Министерство обороны РФ опубликовало данные по российским регионам о том, сколько беспилотников и где было сбито за ночь.

Из нее следует, что в Саратовской области был сбит один беспилотник, в Ростовской — 44. Также сбито шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило военное ведомство.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram