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Руководство ЦАХАЛ на брифинге для журналистов в четверг вечером сообщило об увольнении двух высокопоставленных офицеров, отвечавших за операцию, в ходе которой погибло семь сотрудников благотворительной организации, сообщает русская служба Би-би-си.

В понедельник израильские военные нанесли удар по грузовикам благотворительной организации WCK, доставлявшей в Газу груз гуманитарной помощи, посчитав, что там находятся вооруженные боевики ХАМАС.

Решение об увольнении офицеров было принято после проведения первоначального расследования, которым занимался генерал-майор запаса Йоав Хар Эвен.

В ходе этого расследования был сделан вывод, что армейское подразделение, наблюдавшее с воздуха за автоколонной, но не знавшее о том, что ее проезд согласован с армейским руководством, решило, что грузовики были захвачены боевиками ХАМАС. В результате военные нанесли три удара с воздуха в нарушение принятых норм.

Как говорится в заявлении ЦАХАЛ, сотрудники WCK занимались распределением продовольствия, которое прибыло по морю с Кипра и было разгружено на недавно сооруженном пирсе на севере Газы. Волонтеры координировали свои действия с израильскими военными и должны были доставить грузы на склад в нескольких километрах от моря.

ЦАХАЛ отслеживал путь автоколонны до склада, где грузовик с грузом гуманитарной помощи остановился, а из колонны выехали четыре внедорожника, один из которых поехал на север, и в нем, как видно на записи, сделанной с беспилотника, находились вооруженные люди.

В ЦАХАЛ сказали, что не стали наносить по ним удар, поскольку машина находилась в непосредственной близости от склада.

Остальные три внедорожника, принадлежавшие WCK, поехали на юг.

Как видно на записи, той ночью обозначения WCK на крышах были неразличимы с воздуха, и команда, управлявшая дроном, пришла к выводу, что она имеет дело не с волонтерами, а с боевиками ХАМАС.

Военные также приняли за боевика одного из волонтеров, который сел во внедорожник, а мешок в его руках — за оружие, из которого он собирается произвести выстрел. ЦАХАЛ заявил, что в этот момент военные попытались выйти на связь с координаторами WCK, однако телефонная связь была неустойчивой, а пользоваться рациями представителям благотворительных организаций не разрешают сами военные.

В результате, как говорят военные, произошло неверное определение цели. Было запрошено разрешение на нанесение удара, которое и было дано вышестоящими офицерами.

По первому внедорожнику WCK был нанесен ракетный удар, двоим волонтерам удалось выбраться оттуда и пересесть во второй внедорожник, по которому через две минуты был также нанесен удар. Выжившие люди после этого пересели в третью машину, но и она была подбита ракетой, в результате чего погибли уже все волонтеры.

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