В суде Астаны рассматривают дело против экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева. По версии следствия, бывший чиновник с особой жестокостью убил свою супругу Салтанат Нукенову в VIP-кабинке ресторана. Сам Бишимбаев отрицает свою вину. Он настаивает, что супруга в тот вечер выпила алкоголь и "спровоцировала" его своей "агрессией". Высказывания бывшего министра вызвали общественный резонанс не только в Казахстане, но и в соседних странах.

На скамье подсудимых в астанинском суде находятся 43-летний бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев и его двоюродный брат Бахытжан Байжанов.

Суд проходит с участием присяжных заседателей, об этом просил сам Бишимбаев. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязаниях 31-летней Салтанат Нукеновой, с которой он состоял в неофициальном (гражданском) браке.

По версии следствия, в ночь на 9 ноября прошлого года Бишимбаев избил супругу в ресторане и оставил ее умирать на протяжении 6-8 часов на полу VIP-кабинки.

Брату экс-министра предъявлено обвинение в укрывательстве и недонесении о преступлении — по его поручению была удалена часть записей с видеокамер наблюдения.

"Позвонил гадалке вместо скорой помощи"

3 и 4 апреля на суде допрашивали Бишимбаева. Он рассказал свою версию событий в день смерти Нукеновой. По его словам, в тот вечер супруга выпила с ним три бутылки игристого вина и "выясняла с ним отношения".

В ходе ссоры Нукенова, утверждает обвиняемый, спровоцировала его тем, что "оскорбляла его трехэтажным матом" и смыла в унитаз подаренные им "дорогие" аксессуары.

"Она стояла лицом к унитазу и спиной ко мне. Она, видимо, думала, что я буду держать, и резко дернула, а я отпустил её, и она потеряла равновесие и [...] лицом упала на унитаз. Очень сильно", — рассказал Бишимбаев, пытаясь объяснить происхождение ран на лице девушки.

По его словам, она "упала на кафельный пол туалета" при попытке подняться. Бывший министр признает, что он четыре-пять раз пнул супругу для того, чтобы привести ее в чувства. Однако он уверяет, что при ударах "никакой жизненно важный орган не пострадал".

В ходе допроса стало известно, что Бишимбаев позвонил гадалке после того, как супруга потеряла сознание и не приходила в себя.

"Я сильно заволновался и позвонил знакомой ясновидящей. Говорю: "Она не проснулась, у неё такой синяк [на лице]". Она сказала: "Она просто устала, придёт в себя, пойдете домой". У меня от сердца отлегло", — поделился бывший министр.

В итоге Бишимбаев не стал вызывать скорую помощь. Он позвонил двоюродному брату Бахытжану Байжанову и попросил его привезти аспирин с кетоналом.

На суде стало известно, что Бишимбаев также попросил родственника удалить записи с видеокамер, чтобы видео их конфликта не попало в телеграм-каналы. Экс-министр отдал брату телефон Нукеновой и велел отвезти его домой, чтобы скрыть ее геолокацию от родных.

Экспертиза и видеозаписи опровергают показания Бишимбаева

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Нукенова умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы. У нее был сломан нос, на голове были выявлены множественные кровоподтеки и повреждения.

Экспертиза заключила, что полученные травмы Нукенова не могла получить вследствие падения, как утверждает обвиняемый.

Более того, гособвинение обнародовало в суде видеозапись с камер наблюдения. "Бишимбаев берет за волосы Нукенову, пинает ногами, затем бьет по лицу. Далее пытается завести ее в VIP-кабинку", — прокомментировал видео прокурор.

На первом заседании суда, 29 марта, стало известно, что сотрудники ресторана удалили часть записей с видеокамер — по просьбе Байжанова, двоюродного брата Бишимбаева.

Тогда же гособвинение зачитало показания бармена. Он рассказал, что перед приездом полиции Бишимбаев ходил с ножом в руках.

"Когда мы его держали, Бишимбаев говорил, что он убил свою жену и что она лежит в кабинке. Из-за этого, скорее всего, он хотел себя убить тоже", — озвучила прокурор показания свидетеля.

Почему дело вызвало общественный резонанс?

Показания Бишимбаева, как и его непризнание вины, вызвали общественный резонанс в Казахстане и других странах. В социальных сетях появился хэштег #заСалтанат в поддержку убитой. Бишимбаева обвиняют в виктимблейминге и манипуляции информацией.

Противники Бишимбаева требуют пожизненного наказания для экс-министра.

Глава "Союза кризисных центров" Зульфия Байсакова рассказала Би-би-си, что проведение судебного процесса в онлайн-формате только усилило общественное негодование.

Видеотрансляция судебного заседания ведется на ютуб-канале Верховного суда Казахстана.

"Интерес повышен лично к Бишимбаеву, потому что это рецидив. Он и ранее привлекался к уголовной ответственности, но по другой статье, за коррупционные махинации. Президент освободил его досрочно [по УДО], и он снова нарушил [закон]. И это прошло с особой жестокостью", — рассказала правозащитница.

Более того, это первое дело о семейном насилии, которое рассматривается с участием присяжных, отметила Байсакова.

Как наказывают в Казахстане семейных абьюзеров

По данным генеральной прокуратуры Казахстана, в полицию ежедневно поступают примерно 300 заявлений по фактам семейного насилия. В год погибают не менее 80 женщин.

Согласно закону "О профилактике бытового насилия", полиция может выписать абьюзеру защитное предписание, которое запрещает контактировать с жертвой 30 дней. Агрессору грозит административный арест до 10 суток при нарушении защитного предписания.

В Казахстане сейчас также пересматривается наказание для семейных агрессоров. Власти страны решили криминализировать статьи "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Побои", по которым семейных абьюзеров привлекают к ответственности.

В феврале 2024 года законопроект был принят в Мажилисе (нижняя палата парламента Казахстана) и направлен на рассмотрение в Сенат (верхняя палата парламента).

Хотя статьи и переносятся в Уголовный кодекс, однако виды наказания остаются прежними — штраф и арест, лишь увеличиваются их размеры. Так, за нанесение побоев планируется увеличить размер штрафа с 36 тысяч до 295 тысяч тенге (с 80 до 650 долларов).

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