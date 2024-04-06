Толчки от землетрясения магнитудой 4,8, произошедшего утром в пятницу на восточном побережье США, ощущались в Нью-Йорке и его окрестностях.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Лебанона, штат Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Нью-Йорка.

Масштабы ущерба, нанесенного Нью-Йорку и прилегающим районам, не уточняются, в настоящий момент пожарная служба города оценивает последствия.

Землетрясения на восточном побережье Америки случаются редко, и это самое мощное из тех, что произошли в Нью-Йорке за последние десятилетия.

Пользователи соцсетей сообщают, что землетрясение ощущалось от Филадельфии до Нью-Йорка и на восток вдоль побережья, до Бостона.

В прошлом году 6 февраля в Буффало (штат Нью-Йорк) произошло землетрясение магнитудой 3,8, но землетрясений такого масштаба, как нынешнее, в этом районе не было уже 40 лет.

В 1983 году землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ньюкомбе на севере штата Нью-Йорк.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сказал, что ,сведений о каких-либо серьезных последствиях сегодняшнего землетрясения пока нет.

"Хотя на данный момент у нас нет сообщений о серьезных последствиях, мы все еще оцениваем их", — написал он в соцсети X, позже уточнив, что жители Нью-Йорка в безопасности и могут продолжать заниматься своими обычными делами.

"Сотрудники служб быстрого реагирования работают над тем, чтобы город был в безопасности", — сказал он.

Несколько аэропортов Нью-Йорка на время приостановили работу из-за землетрясения.

В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси были приостановлены полеты. Но рейсы уже возобновились.

Задержки наблюдались и в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подчеркнула серьезность сегодняшнего землетрясения, но отметила, что "опасных для жизни ситуаций" пока не выявлено, а ее команда занимается проверкой инфраструктуры штата.

Рассказ Нады Тауфик, корреспондентки Би-би-си в Нью-Йорке

Сидя в нашем нью-йоркском офисе, мы с коллегой на 18-м этаже в нижнем Манхэттене мгновенно почувствовали землетрясение, как будто наши столы и само здание раскачивались.

Через несколько мгновений в чатах моей семьи и друзей появился поток сообщений.

"Ты это почувствовал?" "Землетрясение?"

Моя невестка, живущая в центре Нью-Джерси, сказала, что ей показалось, будто в ее дом врезался огромный грузовик.

Другая подруга рассказала, что чувствовала сильную тряску в течение 20 или около того секунд. А еще один знакомый сказал, что его кошка в страхе убежала за диван.

Эвакуация в пижамах

Ники Влейсидес и ее мать Перра Влейсидес находились в многоквартирном доме в Бруклине, когда произошло землетрясение. Они почувствовали, что все здание трясется, и эвакуировались на улицу в пижамах.

"Мы калифорнийцы, поэтому сразу поняли, что произошло землетрясение, — говорит Ники Влейсидес. — Мы выбежали из дома через две-три минуты".

Перра, приехавшая в Нью-Йорк из Калифорнии, говорит, что это было одно из самых сильных землетрясений, которые она когда-либо ощущала, хотя она пережила по меньшей мере 10 серьезных землетрясений и десятки мелких в своем родном городе Сан-Клементе в Калифорнии.

Но этот инцидент ее напугал.

"В Калифорнии, когда происходят сильные землетрясения, некоторые здания могут обрушиться. Мы видели и испытали это на себе в Лос-Анджелесе", — говорит она.

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