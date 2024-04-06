Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возвратила на родину останки одного из заложников, похищенных в ходе нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Тело заложника Элада Кацира было спасено силами безопасности ночью из Хан-Юниса и возвращено на территорию Израиля", - говорится в сообщении, обнародованном ЦАХАЛ в соцсети X в субботу, 6 апреля.

The body of hostage Elad Katzir was rescued by security forces overnight from Khan Yunis and returned to Israeli territory.



Elad Katzir was abducted from Kibbutz Nir Oz by the Islamic Jihad terrorist organization during the October 7 Massacre. His mother, Hanna, was also… — Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2024

Указывается, что мужчина был похищен палестинской радикальной группировкой "Исламский джихад" из кибуца Нир-Оз. Его мать Ханна также попала в руки этой группировки, однако была освобождена 24 ноября 2023 года. Отец Элада Авраам был убит в кибуце, следует из поста ЦАХАЛ.

"С самого начала войны нашей задачей было и остается найти и вернуть заложников домой. Мы будем продолжать нашу операцию до тех пор, пока эта работа не будет выполнена", - подчеркивают израильские военные.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего в ноябре 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, при этом, по оценкам Израиля, как минимум 30 заложников уже нет в живых.

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