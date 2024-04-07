В воскресенье в Хельсинки можно было почувствовать неприятный запах, который, по данным Финского метеорологического института, мог исходить из Латвийского национального парка Кемери, сообщает финское издание Yle.

По словам местных жителей, запах напоминает тухлые яйца или нечистоты. Об этом сообщает и Спасательная служба Хельсинки.

Финский метеорологический институт на своей странице в соцсети "Х" подсчитал, что виновником ситуации может стать национальный природный парк Кемери - в последние дни погода благоприятствовала тому, чтобы соединения серы попали в воздух и добрались до Хельсинки.

Tänään taas havaittu rikin hajua Helsingissä. Ilmatieteenlaitoksen arvion mukaan päästölähde on Riianlahdella sijaitseva soinen Kemerin luonnonpuistoalue. Viime päivien sääolosuhteet ovat olleet otolliset rikkiyhdisteiden ilmaan päätymiseen ja pääkaupunkiseudulle kulkeutumiseen. — Helsingin kaupungin pelastuslaitos (@stadinbrankkari) April 7, 2024

Днем ранее, 6 апреля, жители финского города Коувола почувствовали запах тухлых яиц. Тогда ответственные службы заявили, что источником запаха стала местная бумажная фабрика.

Как сообщалось, что во время пасхальных праздников пыль из пустыни Сахара добралась до Финляндии и Латвии.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!