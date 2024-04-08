Взрыв дрона на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) впервые с ноября 2022 года повредил защитную оболочку главного ядерного реактора станции. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X. По его словам, произошло по меньшей мере 3 попадания в защитную оболочку реактора.

Гросси также отметил, что инцидент стал "серьезной эскалацией угроз ядерной безопасности" на ЗАЭС. "Такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", - заявил он.

Украина и РФ обвиняют в атаке ЗАЭС друг друга

После взрыва дрона на территории ЗАЭС "руководство" станции, назначенное оккупационными властями РФ, обвинило в атаке Вооруженные силы Украины(ВСУ). В ответ на это представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов возложил ответственность за инцидент на российские войска, назвав удар беспилотника "имитационным".

Российские военные захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Мировое сообщество было встревожено, поскольку этот объект многократно подвергался обстрелам.

Гросси: На ЗАЭС нарушены почти все протоколы безопасности

В начале марта гендиректор МАГАТЭ заявил, что на контролируемой российскими военными ЗАЭС полностью или частично нарушены шесть из семи протоколов ядерной и физической безопасности МАГАТЭ. 7 марта совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием срочно вывести военных РФ с Запорожской АЭС и немедленно вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины. Кремль отверг призыв МАГАТЭ, назвав его "посягательством на суверенитет и территориальную целостность России".

После перехода под контроль оккупационных властей РФ Запорожская АЭС была обесточена восемь раз из-за повреждения линий электропередач за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки.

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