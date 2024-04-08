"Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, то проиграем мы все. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину", — пишут министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его французский коллега Стефан Сежурне в колонке для газеты The Telegraph, обнародованной вечером в воскресенье, 7 апреля.

Министры заявили, что их страны гордятся поддержкой, уже оказанной Украине, но отметили, что нужно сделать еще больше, чтобы победить Россию. "Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу", — предупредили они.

Кэмерон и Сежурне пообещали подтвердить поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества в Германии в июле, а также обеспечить "продуктивный саммит" НАТО, который пройдет летом в США. Великобритания и Франция не решат все стоящие перед миром проблемы в одиночку, но они могут убедить другие страны присоединиться к ним в деле преодоления этих проблем, отметили главы внешнеполитических ведомств двух государств.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что западные партнеры Украины опасаются возможного масштабного наступления России предстоящим летом. По их оценкам, российские войска сейчас применяют значительно больше снарядов, чем ВСУ, из-за дефицита снарядов у украинских военных. Киеву не хватает боеприпасов, чтобы перейти в наступление, признавал и президент Владимир Зеленский.

Киев подал заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Еще тогда союзники по блоку разошлись во мнениях по поводу перспективы присоединения Украины к альянсу. В поддержку выступили страны Балтии и Польша. В то же время США и Германия сочли, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло. На саммите альянса в США в июле Украина тоже не будет приглашена стать членом альянса, пишет The New York Times.

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