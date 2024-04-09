Шесть государств, граничащих с Северным морем, во вторник, 9 апреля, подписали соглашение о сотрудничестве в деле защиты подводной инфраструктуры. Свою подпись под соответствующим документом поставили представители Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

Подписанты соглашения будут обмениваться информацией с целью предотвращения возможных нападений со стороны России. Угроза атак на подводные кабели и трубопроводы в последние годы сильно возросла, говорится в пресс-релизе на сайте датского правительства, и ее предотвращение стало одним из приоритетов западноевропейских стран в сфере безопасности.

Ситуация резко обострилась после подрыва в Балтийском море газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в сентябре 2022 года. Россия и Запад возлагают друг на друга ответственность за случившееся.

В мае прошлого года НАТО заявила, что Россия может саботировать подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украину, обороняющейся от российской агрессии. Из-за войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа глобальные риски в сфере безопасности только усилились.

"Северное море — мотор, который продвигает честолюбивые планы Европы в сфере возобновляемой энергетики, климатической нейтральности и содействует усилению энергетической безопасности на континенте. Поэтому столь важно сейчас и впредь защищать критически важную энергетическую инфраструктуру", — подчеркнул министр атомной и возобновляемой энергетики Великобритании Эндрю Боуи.

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