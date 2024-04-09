Суд в Литве на основании выводов Департамента госбезопасности (ДГБ) арестовал на два месяца таджикского активиста Сулаймона Довлатова, сообщает LRT со ссылкой на одного из лидеров таджикистанской оппозиции в изгнании Шарофиддина Гадоева.

По словам Гадоева, ДГБ по итогам проверки пришел к выводу, что нахождение Довлатова на территории Литвы представляет "угрозу национальной безопасности". Собеседник LRT утверждает, что активисту не дали ознакомиться с обвинением, сейчас он содержится в Центре размещения беженцев в городе Рукла, а власти готовят депортацию мужчины на родину.

"Его преследуют по политическим мотивам. В Таджикистане его ждут пытки и смерть. И в таких условиях он не может защищать свои права. По международным актам, а Литва взяла на себя обязательства по их соблюдению, они не имеют права высылать человека обратно в его страну. Он сам говорит: если я виновен, пусть Литва меня судит здесь, я понесу наказание на территории Литовской республики. Пусть мне докажут, в чем моя угроза", — заявил Гадоев.

Как объяснил один из лидеров таджикистанской оппозиции, в 2014 году Довлатов присоединился к движению "Группа 24", выступавшему с критикой правящего режима. За это власти центральноазиатской страны объявили активиста в розыск, и в 2015 году он эмигрировал в Литву. Спустя год власти страны предоставили ему политическое убежище. У Довлатова в Литве свой бизнес, он владеет рестораном.

Адвокат активиста Игнотас Сунгайла подтвердил факт ареста Довлатова в минувшую пятницу по обвинению в "угрозе национальной безопасности". Юрист заявил о намерении обжаловать решение суда.

Адам Буриев, глава Таджикской общины в Литве, в разговоре с LRT охарактеризовал Довлатова как "отзывчивого человека, который был готов всегда помогать своим соотечественникам". "Мы до этого с таким случаями никогда не сталкивались, чтобы кого-то за какое-то преступление или нарушение депортировали, такого случая не было. Конечно, бывает, что эмигранты приезжают, работают по трудовому договору и потом им аннулируют ВНЖ, но таких серьезных дел не было", — добавил Буриев.

Сообщается, что у Довлатова трое несовершеннолетних детей, а его жена сейчас беременна. Она уже обратилась за помощью к президенту Литвы Гитанасу Науседе.

LRT обратился за комментариями в Генеральную прокуратуру Литвы и Департамент государственной безопасности, но на момент публикации новости ответа не получил.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!