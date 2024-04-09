Foto: DELFI.lt

Суд в Литве на основании выводов Департамента госбезопасности (ДГБ) арестовал на два месяца таджикского активиста Сулаймона Довлатова, сообщает LRT со ссылкой на одного из лидеров таджикистанской оппозиции в изгнании Шарофиддина Гадоева.

По словам Гадоева, ДГБ по итогам проверки пришел к выводу, что нахождение Довлатова на территории Литвы представляет "угрозу национальной безопасности". Собеседник LRT утверждает, что активисту не дали ознакомиться с обвинением, сейчас он содержится в Центре размещения беженцев в городе Рукла, а власти готовят депортацию мужчины на родину.

"Его преследуют по политическим мотивам. В Таджикистане его ждут пытки и смерть. И в таких условиях он не может защищать свои права. По международным актам, а Литва взяла на себя обязательства по их соблюдению, они не имеют права высылать человека обратно в его страну. Он сам говорит: если я виновен, пусть Литва меня судит здесь, я понесу наказание на территории Литовской республики. Пусть мне докажут, в чем моя угроза", — заявил Гадоев.

Как объяснил один из лидеров таджикистанской оппозиции, в 2014 году Довлатов присоединился к движению "Группа 24", выступавшему с критикой правящего режима. За это власти центральноазиатской страны объявили активиста в розыск, и в 2015 году он эмигрировал в Литву. Спустя год власти страны предоставили ему политическое убежище. У Довлатова в Литве свой бизнес, он владеет рестораном.

Адвокат активиста Игнотас Сунгайла подтвердил факт ареста Довлатова в минувшую пятницу по обвинению в "угрозе национальной безопасности". Юрист заявил о намерении обжаловать решение суда.

Адам Буриев, глава Таджикской общины в Литве, в разговоре с LRT охарактеризовал Довлатова как "отзывчивого человека, который был готов всегда помогать своим соотечественникам". "Мы до этого с таким случаями никогда не сталкивались, чтобы кого-то за какое-то преступление или нарушение депортировали, такого случая не было. Конечно, бывает, что эмигранты приезжают, работают по трудовому договору и потом им аннулируют ВНЖ, но таких серьезных дел не было", — добавил Буриев.

Сообщается, что у Довлатова трое несовершеннолетних детей, а его жена сейчас беременна. Она уже обратилась за помощью к президенту Литвы Гитанасу Науседе.

LRT обратился за комментариями в Генеральную прокуратуру Литвы и Департамент государственной безопасности, но на момент публикации новости ответа не получил.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit