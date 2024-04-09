Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства ФРГ заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder. Заказ был передан в марте, а поставка новых БМП Киеву будет осуществлена до конца года, говорится в пресс-релизе Rheinmetall.

Концерн уже передал Украине путем прямых и круговых поставок трехзначное количество Marder. В ныне заказанной правительством ФРГ модели 1A3 дополнительно интегрирован лазерный дальномер для эффективного и точного поражения целей.

Первые 20 машин этого типа Rheinmetall передал Украине еще в марте прошлого года. С тех пор Киеву было поставлено еще несколько партий этой техники, отмечается в пресс-релизе.

Устаревшие БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall получил из арсенала бундесвера. Еще в начале 2022 года компания за собственный счет приступила к ремонту этой техники, чтобы обеспечить ее незамедлительное применение. Ремонтные работы на заводах в Унтерлюссе и Касселе продолжаются и сейчас.

Разработанная для бундесвера БМП Marder считается одной из самых эффективных и надежных в мире. За время использования бундесвером эта машина неоднократно модернизировалась и усиливалась. В настоящее время на вооружении немецкой армии имеется более 300 БМП Puma — более современных машин того же типа, которые постепенно должны заменить Marder.

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