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В Армении сотрудниками военной полиции РФ был похищен российский дезертир Анатолий Щетинин, сообщила во вторник, 9 апреля, армянская правозащитная организация "Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор" (ХГА-В). Как уточняется в сообщении, гражданин РФ был незаконно задержан в городе Гюмри и вывезен на территорию 102-й российской военной базы, где подготавливают его отправку в Россию самолетом.

Правозащитники подчеркивают, что это очередное похищение человека на территории Армении сотрудниками российских правоохранительных органов, которые действуют, нарушая армянское законодательство. ХГА-В обращается к генеральной прокуратуре Армении и министерству внутренних дел с просьбой принять меры и освободить Щетинина, а также привлечь его похитителей к ответственности.

Как пишет "Агентство" со ссылкой на главу ХГА-В Артура Сакунца, Щетинин приехал в Гюмри, где посетил консульство РФ, но на выходе был схвачен российской военной полицией, его посадили в машину и увезли на военную базу. Из автомобиля он успел сообщить о похищении своей знакомой, которая и обратилась к армянским правозащитникам. По словам Сакунца, у них есть телефонные номера Щетинина и его знакомой, но оба они не отвечают на звонки. Армянские чиновники на обращение правозащитников пока не ответили.

Ранее, в декабре, в Армении российская военная полиция похитила Дмитрия Сетракова, уклонившегося от участия в войне против Украины. Его также доставили на территорию российской военной базы в Гюмри. О похищении Сертакова рассказал в интервью армянской службе "Радио Свобода" Артур Сакунц. Сетраков был контрактником в России, но после нападения РФ на Украину переехал в Армению. Сакунц узнал о его задержании от российских правозащитников, к ним обратилась жена россиянина.

До этих инцидентов россиян, обвиненных в дезертирстве или уклонении от службы в армии, также задерживали в Армении, но это делали местные полицейские, а задержанных отпускали через несколько часов.

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