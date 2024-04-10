В среду в Верховную раду Украины наконец поступил законопроект, устанавливающий условия мобилизации украинцев в вооруженные силы. Иногда его называют многострадальным, и этот эпитет вполне оправдан.

Работа над законопроектом началась летом прошлого года, правительство подало его в Раду в последние дни декабря, отозвало после волны критики и разработало его новую версию, которая после изучения профильным комитетом и выносится на рассмотрение парламента.

Судя по последним заявлениям президента Владимира Зеленского, власть всерьез намерена содействовать скорейшему прохождению законопроекта через сессионный зал Рады.

Как именно будет выглядеть итоговый закон после принятия, прогнозировать рано. На этапе комитетского рассмотрения к нему были поданы более четырех тысяч депутатских поправок, часть из них была учтена, но все их нужно будет подтверждать отдельными голосованиями.

Дьявол кроется в деталях, и одно удачное или неудачное голосование может довольно сильно изменить облик документа, призванного активизировать процесс набора людей в украинскую армию.

Проблема демобилизации: что вызывало главные споры

Уже сейчас известно, что в законе о мобилизации не будет одной из ключевых норм, которую тысячи, а то и миллионы украинцев ожидали увидеть в этом документе. Речь идет о положении, определяющем граничный срок службы в армии, то есть о демобилизации некоторых военнослужащих.

С одной стороны, вопрос нового проекта о мобилизации — это изначально вопрос о справедливости. Об уставшей армии, которая медленно "стирается" под натиском численно превосходящего противника. О бойцах на передовой, которым объективно нужна замена. О том, что два года большой войны кажутся достаточным сроком для подготовки этой подмоги.

"Есть люди, которые с первого дня на войне, и если они не жалуются, это не значит, что не должно быть возможности этих людей заменить, дать им отдохнуть", — говорил Зеленский в январе этого года в интервью британскому Channel 4.

С другой стороны, это вопрос о предсказуемом будущем для каждого из тех людей, которых в ближайшее время призовут в ряды украинской армии. Не секрет, что в первые месяцы полномасштабного вторжения ВСУ формировались в основном за счет добровольцев, выстраивавшихся в очереди возле военкоматов; часть мужчин без военного опыта тогда просто отправляли домой.

Сегодня ситуация разительно изменилась. Армия испытывает огромный дефицит в людях и пытается вовлечь их в свою систему самыми разными способами. В свою очередь, потенциальный новобранец ВСУ зачастую готов идти в армию, готов защищать родную землю. Но не готов к тому, что в военкомате ему выпишут билет в один конец.

Перспектива конкретного срока демобилизации, пусть даже довольно отдаленного во времени, могла бы снять часть опасений у этих потенциальных новобранцев и несколько облегчить социальное напряжение, вызванное темой мобилизации.

Что говорят политики и военные

"Справедливо, что человек должен знать, куда он идет, как надолго, насколько его подготовят", — говорил в уже процитированном интервью Зеленский. Поэтому на этапе подготовки нынешнего проекта обсуждались разные сроки призыва в армию.

В итоговом документе, согласно утечкам, оставили срок службы в три года и демобилизацию по решению ставки главнокомандующего. В таком случае добровольцы, влившиеся в ряды ВСУ в первые дни большой войны, могли бы рассчитывать на увольнение уже в феврале–марте следующего года. За это время — почти год — им, очевидно, должны были подготовить замену.

Но есть еще и "с третьей стороны". Есть мнение, что сама идея демобилизации во время длящейся войны, когда на кону само существование государства, звучит как оксюморон. Этот тезис является настолько непопулярным, что его практически невозможно услышать от политиков, говорить об этом — удел чиновников министерства обороны. Но, судя по всему, именно этими соображениями объясняется исключение из законопроекта о мобилизации положений о демобилизации и об обязательных ротациях военных на передовой.

Формально отозвать эти нормы из проекта у правительства попросил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Опять же формально он объяснил свою просьбу тем, что "отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более подробного анализа и дополнительного изучения".

Как бы то ни было, в итоге в среду Рада приступит к рассмотрению проекта о мобилизации, в котором не будет прописан конечный срок службы в армии для каждого украинца, который уже держит оружие в руках или которому придется присоединиться к Силам обороны в будущем.

"Снять розовые очки"

Известия об этой новации в мобилизационном законопроекте в среду вечером (характерно, что появились они сначала в анонимных Telegram-каналах, связываемых с Офисом президента Украины) прогнозируемо стали причиной горячих дискуссий в соцсетях и, насколько я могу судить по своему кругу общения, в реальной жизни.

Одни — возмущаются тем, что украинская власть не сумела ответить на один из самых очевидных запросов к процессу мобилизации, который выдвигает общество вообще и действующие военнослужащие в частности. Что в таких обстоятельствах наивно рассчитывать на приток мотивированных бойцов в украинскую армию. Что если корову меньше кормить и больше доить, то результат будет соответствующим.

Другие — и среди них немало бойцов на передовой — призывают соотечественников снять розовые очки и осознать, что каждый украинский солдат будет на этой войне до конца. Что наивно даже теоретизировать о любой демобилизации опытных бойцов в ситуации, когда украинская разведка и Зеленский лично прогнозируют новое масштабное российское наступление в ближайшие месяцы.

Однако эти дискуссии в любом случае не снимают вопрос о том, что украинским бойцам на передовой нужен отдых. Что невозможно воевать без ротаций. Что у "российских информационно-психологических операций" — это ими Зеленский объясняет напряжение вокруг темы мобилизации — не было бы шансов "зайти" в общество, если бы оно было убеждено в справедливости этой самой мобилизации и в единстве политического и военного руководства страны.

В своем письме главком Сырский предлагает прописать положения о демобилизации и ротации в ВСУ в отдельном законопроекте, подготовить который должно правительство. Документ, в котором был бы найден действенный баланс между потребностями ВСУ, запросом украинского общества, ситуацией на фронте и позицией военнослужащих, конечно, мог бы стать выходом из сложившейся ситуации.

Главное — чтобы работа над ним не растянулась почти на год, как это произошло с законопроектом о мобилизации.

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