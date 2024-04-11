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Крупнейшая в Германии авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в иранскую столицу Тегеран "в связи с текущей обстановкой на Ближнем Востоке". Об этом говорится в заявлении компании в среду, 10 апреля. Уточняется, что ограничение действует пока до 11 апреля. Lufthansa подчеркивает, что "постоянно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с властями".

Новое обострение на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 1 апреля был нанесен авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В результате удара погибли не менее семи человек, в том числе высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Тегеран возложил ответственность за атаку на консульство на Израиль. В свою очередь, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в интервью CNN отметил, что, "по данным нашей разведки, это не консульство и не посольство, (…) это военное здание сил "Аль-Кудс" (военное подразделение спецназначения КСИР. - Ред.), замаскированное под гражданское здание".

Угроза ракетного удара Ирана по Израилю

Ранее, 10 апреля, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники в американской и израильской разведке, что ракетные удары или атаки беспилотников по целям в Израиле со стороны Ирана или тех сил, что действуют при его поддержке, неизбежны. Такое нападение - возможно, с применением высокоточных ракет, - может произойти в ближайшие дни, отмечается в публикации.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен, встречавшийся с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, заявил о поддержке Вашингтоном Израиля против любых угроз со стороны Ирана.

Накануне духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с проповедью в Тегеране, заявил, что Израиль "должен быть наказан" за нападение на комплекс зданий диппредставительства Ирана в Сирии. Вслед за этим глава МИД Израиля Исраэль Кац написал в соцсети Х, что в случае нападения с территории Ирана "Израиль будет отвечать и атакует Иран".

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