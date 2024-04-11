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Ракета-носитель "Ангара-А5" успешно вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с полезной нагрузкой. Он отделился от третьей ступени ракеты в 12:12 по московскому времени (совпадает с рижским), после того как "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный.

До этого два дня подряд запуск откладывали в последнюю минуту — срабатывала автоматика, сообщающая о неисправностях. Для "Ангары-А5" на Восточном была построена новая стартовая площадка. С первой площадки запускают ракеты "Союз".

Этот пуск стал седьмым в рамках программы "Ангара" — и только четвертым запуском ракеты тяжелого класса с индексом А5. Запуск 11 апреля стал первым в серии летно-конструкторских испытаний, после которых ракету планируют допустить к полетам с космическими аппаратами.

"Ангара-А5" — одна из семейства ракет-носителей от легкого до тяжелого классов грузоподъемностью от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") при выводе груза на низкую околоземную орбиту (2000 км) с космодрома Восточный.

"Ангара-А5" — вторая по грузоподъемности, она может поднять 24,5 т. В описании на сайте "Роскосмоса" уточняется, что это максимальная масса полезной нагрузки только при выведении ее на низкую околоземную орбиту с высотой около 200 км. При необходимости вывода аппаратов на более высокие орбиты масса полезной нагрузки уменьшится.

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