Несмотря на то, что ранее компания говорила об удачной переориентации корабля для подзарядки солнечных аккумуляторов, в последнем сообщении было сказано, что двигатели Peregrine, "вероятно, смогут работать не более 40 часов".
"На данный момент наша цель состоит в том, — заявили представители Astrobotics, — чтобы Peregrine смог как можно ближе приблизиться к Луне, пока он может сохранять нынешнюю ориентацию в пространстве, направленную на Солнце. Мы продолжаем работать над тем, чтобы продлить срок эксплуатации модуля".
Посадочный модуль массой 1,2 тонны был запущен с мыса Канаверал в ночь на понедельник. Ожидалось, что его посадка на Луну состоится в конце февраля.
Peregrine столкнулся с проблемами почти сразу после того, как оторвался от ракеты-носителя. Буквально в первые часы его самостоятельного полета инженеры обратили внимание на то, что он с трудом удерживает ориентацию на Солнце, что требовалось для зарядки его бортовых аккумуляторов.
Специалисты быстро обнаружили серьезную утечку топлива в двигательной системе модуля, из-за которой он и потерял ориентацию. Поэтому сейчас, для того, чтобы поддерживать необходимое направление в полете, двигателям модуля приходится работать с дополнительной нагрузкой. Она, в свою очередь, требует больше топлива, запасы которого уменьшаются буквально на глазах.
В Astrobotic считают, что после того, как запасы топлива полностью исчерпаются, модуль начнет кувыркаться, полностью утратит возможность заряжать аккумуляторы от Солнца и быстро потеряет мощности.
Американское аэрокосмическое агентство NASA приобрело на посадочном модуле пять приборов для изучения лунной поверхности. Отправка на Луну астронавтов планируется в конце этого десятилетия.
Astrobotic — первая из трех американских компаний, отправившая в этом году спускаемый аппарат на Луну в рамках нового частно-государственного партнерства с NASA. Всего в рамках программы в 2024 году запланированы шесть миссий на Луну.
NASA полагает, что ее новое лунное партнерство с частным сектором со временем приведет к большему числу инноваций и снижению затрат. Агентство также заявляет, что готово к тому, что некоторые из этих миссий успехом не увенчаются.
Посадочный модуль Peregrine был запущен на борту первого полета ракеты Vulcan, которая в течение десяти лет разрабатывалась United Launch Alliance (ULA), совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.