У американского посадочного модуля Peregrine больше "нет шансов" совершить мягкую посадку на Луну. Об этом заявила разработавшая его компания Astrobotic Technologies. Причиной стала утечка топлива.

Несмотря на то, что ранее компания говорила об удачной переориентации корабля для подзарядки солнечных аккумуляторов, в последнем сообщении было сказано, что двигатели Peregrine, "вероятно, смогут работать не более 40 часов".

"На данный момент наша цель состоит в том, — заявили представители Astrobotics, — чтобы Peregrine смог как можно ближе приблизиться к Луне, пока он может сохранять нынешнюю ориентацию в пространстве, направленную на Солнце. Мы продолжаем работать над тем, чтобы продлить срок эксплуатации модуля".

Посадочный модуль массой 1,2 тонны был запущен с мыса Канаверал в ночь на понедельник. Ожидалось, что его посадка на Луну состоится в конце февраля.

Peregrine столкнулся с проблемами почти сразу после того, как оторвался от ракеты-носителя. Буквально в первые часы его самостоятельного полета инженеры обратили внимание на то, что он с трудом удерживает ориентацию на Солнце, что требовалось для зарядки его бортовых аккумуляторов.

Специалисты быстро обнаружили серьезную утечку топлива в двигательной системе модуля, из-за которой он и потерял ориентацию. Поэтому сейчас, для того, чтобы поддерживать необходимое направление в полете, двигателям модуля приходится работать с дополнительной нагрузкой. Она, в свою очередь, требует больше топлива, запасы которого уменьшаются буквально на глазах.

В Astrobotic считают, что после того, как запасы топлива полностью исчерпаются, модуль начнет кувыркаться, полностью утратит возможность заряжать аккумуляторы от Солнца и быстро потеряет мощности.

Американское аэрокосмическое агентство NASA приобрело на посадочном модуле пять приборов для изучения лунной поверхности. Отправка на Луну астронавтов планируется в конце этого десятилетия.

Astrobotic — первая из трех американских компаний, отправившая в этом году спускаемый аппарат на Луну в рамках нового частно-государственного партнерства с NASA. Всего в рамках программы в 2024 году запланированы шесть миссий на Луну.

NASA полагает, что ее новое лунное партнерство с частным сектором со временем приведет к большему числу инноваций и снижению затрат. Агентство также заявляет, что готово к тому, что некоторые из этих миссий успехом не увенчаются.

Посадочный модуль Peregrine был запущен на борту первого полета ракеты Vulcan, которая в течение десяти лет разрабатывалась United Launch Alliance (ULA), совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.

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