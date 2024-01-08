Впервые более чем за полвека американский космический корабль отправился на Луну: в понедельник, 8 января, в 02:18 по местному времени (9:18 по рижскому) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида произведен успешный запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) с лунным посадочным модулем Peregrine на борту.

В сообщении Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) указывается, что впервые к Луне стартовал коммерческий посадочный модуль. В случае успеха миссии аппарат Peregrine, созданный компанией Astrorobotics, станет первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку на Луну.

To the Moon!🌕 The first U.S. commercial robotic launch to the Moon successfully lifted off from @NASAKennedy on a @ulalaunch rocket at 2:18 am ET on Jan. 8 with @astrobotic's Peregrine lander as part of NASA’s Commercial Lunar Payload Services initiative. Peregrine is expected… pic.twitter.com/aW8Wh06LZG — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) January 8, 2024

Научными целями миссии NASA называет изучение лунной экзосферы, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки.

Посадка модуля на Луну запланирована на 23 февраля.

Нынешняя миссия стала первой американской экспедицией на Луну после пилотируемого полета космического корабля "Аполлон-17" в 1972 году.

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