В сообщении Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) указывается, что впервые к Луне стартовал коммерческий посадочный модуль. В случае успеха миссии аппарат Peregrine, созданный компанией Astrorobotics, станет первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку на Луну.
Научными целями миссии NASA называет изучение лунной экзосферы, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки.
Посадка модуля на Луну запланирована на 23 февраля.
Нынешняя миссия стала первой американской экспедицией на Луну после пилотируемого полета космического корабля "Аполлон-17" в 1972 году.
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