Южная Корея отправила в космос свой первый военный разведывательный спутник спустя полторы недели после запуска северокорейского спутника-шпиона, сообщает в субботу, 2 декабря, агентство AFP. Ракета Falcon 9 американской аэрокосмической компании SpaceX, на борту которой он находился, поднялась в воздух с космодрома Ванденберг в американском штате Калифорния. Южная Корея намерена использовать этот аппарат для наблюдения за деятельностью Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.

жнокорейский спутник-шпион будет облетать Землю на высоте от 400 до 600 километров и сможет обнаруживать объекты размером до 30 сантиметров. В заявлении министерства обороны Южной Кореи говорится, что страна входит в пятерку самых передовых государств мира в области спутниковых технологий. До конца 2025 года Сеул планирует запустить в космос еще четыре спутника наблюдения.

Пхеньян запустил спутник после двух неудачных попыток

"До сих пор Южная Корея в значительной степени полагалась на спутники-шпионы, управляемые США", — заявил агентству AFP военный эксперт Чой Ги Иль из южнокорейского университета Сангджи. Сеул уже отправлял на орбиту спутники для военной связи. Однако запуск разведывательных спутников занял больше времени из-за "более сложных технологических препятствий".

КНДР в конце ноября запустила спутник наблюдения после двух неудачных попыток в мае и августе. По данным северокорейского государственного информационного агентства KCNA, ракета-носитель со спутником "Маллиган-1" поднялась в воздух в провинции Пхенан-Пукто.

Впоследствии Южная Корея подтвердила, что северокорейский спутник был успешно выведен на орбиту. По данным Пхеньяна, этот аппарат уже сделал детальные снимки Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также американских и южнокорейских военных баз.

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