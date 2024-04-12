После того как Россия развернула флот "танкеров-призраков" для продажи нефти в обход международных санкций, в Балтийском море растет угроза крупного разлива нефти. Об этом сообщил агентству AFP в четверг, 11 апреля, начальник отдела морской безопасности Пограничной службы Финляндии Микко Симола.

По его словам, через Финский залив после загрузки в различных российских портах еженедельно проходят 70 судов старого образца со 100 тысячами тонн сырой нефти на борту. Симола добавил, что количество рейсов таких танкеров - "примерно такое же или даже больше, чем до нападения России на Украину".

По данным финской погранслужбы, танкеры ходят под флагами Камеруна, Габона, Джибути, Палау или Белиза. Таких судов в северной части Балтийского моря "никогда раньше не было", отмечают в ведомстве. Эти государства, вероятнее всего, не знакомы с плаванием в ледовых условиях Северных стран, что увеличивает риск "нефтяной чумы" - масштабной экологической катастрофы из-за разлива нефтяного топлива.

По мнению экспертов, старые суда без четкой принадлежности и страховки позволяют России осуществлять масштабный экспорт нефти, несмотря на санкции, введенные в отношении Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.

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