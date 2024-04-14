Неизвестный мужчина напал на посетителей торгового центра, расположенного неподалеку от австралийского пляжа Бонди в Сиднее. Несколько человек получили ножевые ранения, сотни людей эвакуированы.

В результате нападения погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Нападавший — если он был один — был застрелен полицейским.

В заявлении полиции Нового Южного Уэльса говорится, что "критический инцидент начался с того, что в Бонди-Джанкшен мужчина открыл стрельбу".

"Незадолго до 16:00 [6:00 по Гринвичу, 8:00 МСК] из торгового центра Вестфилд-Бонди-Джанкшн поступили сообщения о нескольких пострадавших от ножевых ранений, куда были направлены службы экстренной помощи".

Двое очевидцев рассказали агентству Reuters, что слышали стрельбу. Еще один сообщил, что видел лежащую на земле женщину, которая позже укрылась в ювелирном магазине.

В полицейском заявлении указано, что операция продолжается, но не приведено никаких подробностей.

На появившихся в соцсетях кадрах можно увидеть, как, пока к зданию ТЦ стягивается полиция и машины других экстренных служб, оттуда разбегаются люди.

Очевидцы рассказали журналистам, что в оживленном торговом центре Сиднея царили "хаос и безумие", "крики, вопли и беготня людей".

Один из посетителей ТЦ рассказывает, что увидел женщину-полицейского и пошел за ней, а затем заметил, что в их сторону направляется человек, вооруженный "большим лезвием".

"Он просто начал выдвигаться в нашу сторону, и я только слышал, как она сказала ему опустить оружие. А затем она в него выстрелила. Если бы она его не застрелила, он бы продолжал бежать, он был на взводе".

По словам мужчины, все выглядело так, будто мужчина "пришел убивать". Сам он видел два тела, мужчины и женщины, возле свадебного салона.

Еще одна посетительница ТЦ рассказала, как увидела толпу бегущих людей и услышала выстрел.

"Муж затащил нас в магазин Adairs, где женщина пыталась запереть двери, но не смогла, и мы пошли в кабинет, где закрылись изнутри и были там, пока за нами не приехала полиция".

Премьер-министр Австралии сообщил, что его проинформировали о случившемся.

"К сожалению, сообщается о многочисленных жертвах, и все австралийцы в первую очередь думают о пострадавших и их близких", — написал он на сайте X (бывший Twitter).

"Мы от всей души сочувствуем раненым и благодарим тех, кто ухаживает за ними, а также наших храбрых полицейских и сотрудников служб быстрого реагирования", — добавил премьер.

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