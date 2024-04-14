Таллиннское горсобрание на состоявшемся в воскресенье внеочередном заседании избрало социал-демократа Евгения Осиновского мэром и утвердило новый состав городского правительства, сообщает LETA со ссылкой на BNS.

Евгений Осиновский набрал 41 голос, в Таллиннском горобрании 79 депутатов. В голосовании принял участие 41 член горсобрания. Таллиннское горсобрание также утвердило численность мэрии из восьми вице-мэров и утвердило новых вице-мэров.

Новый мэр Таллинна Евгений Осиновский был членом четырех составов парламента Эстонии (Рийгикогу) и работал министром образования и науки, а также министром здоровья и труда. Он был председателем Таллиннского горсобрания и председателем фракции Социал-демократической партии (SDE ). Осиновский является вице-председателем SDE, он был председателем партии. Имеет степень бакалавра философии и степень магистра философии и политологии. Женат, в семье двое детей.

Вице-мэр Таллинна в области городского планирования избрана Мадле Липпус, вице-мэром в сфере спорта, культуры и правопорядка - Каарел Оя, вице-мэром по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства - Пяртель-Пеэтер Пере, вице-мэром по вопросам городского имущества - Вильяр Яаму, вице-мэром по транспорту - Кристьян Ярван, вице-мэром по вопросам социального обеспечения и здравоохранения - Карл Сандер Касе, вице-мэром по вопросам бизнеса - Маргот Роозе, вице-мэром по образованию - Алексей Яшин.

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