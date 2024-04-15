В Афганистане в результате наводнений, вызванных сезонными дождями, погибли по меньшей мере 33 человека. Еще 27 получили ранения. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщили представители радикального исламистского движения "Талибан".

Представитель талибов в министерстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Абдулла Джанан Сайек рассказал, что внезапные паводки были зафиксированы 12 апреля в Кабуле и нескольких провинциях по всей стране.

По его словам, более 600 домов были разрушены, погибли около 200 голов скота. Наводнение также повредило около 800 гектаров сельскохозяйственных угодий и более 85 км дорог, указал Сайек.

Местное метеорологическое управление, в свою очередь, предупредило, что в ближайшие дни ожидаются дожди в большинстве из 34 провинций Афганистана. По прогнозу, больше всего осадков выпадет в провинциях Газни, Кабул, Кандагар и Нангархар.

С момента захвата власти в Афганистане "Талибаном" в 2021 году объемы иностранной помощи этой стране значительно сократились, отмечает агентство AFP. Это усложняет устранение последствий стихийных бедствий.

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