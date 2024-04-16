Спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон предложил принять отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщают The Hill и Politico.

По данным изданий, Джонсон представил законопроекты на закрытой встрече с республиканцами. Всего он подготовил четыре законопроекта. Четвертый законопроект связан с национальной безопасностью и включает в себя использование замороженных российских активов для помощи Украины, новые санкции в отношении Ирана и блокировку TikTok.

Ни один из законопроектов Джонсона не включает в себя положений об охране американской границы. Это, как отмечает The Hill, вызвало "негативную реакцию консервативных законодателей", которые выступают за то, что любая дополнительная помощь Украине должна быть связана с принятием мер по усилению безопасности южной границы США.

The Hill также пишет, что предложение спикера позволит законодателям выбирать, какие законопроекты они хотели бы поддержать, а какие — нет. При этом остается не ясным, будут ли законопроекты направлены в сенат по отдельности или объединены и представлены в виде единого пакета.

15 апреля Джонсон говорил, что на этой неделе планирует представить законопроект о предоставлении помощи Израилю, но не уточнил, станут ли частью этого пакета средства для Украины. "Республиканцы в Палате представителей и сама партии понимают необходимость поддержки Израиля. Мы собираемся предпринять еще одну попытку на этой неделе, и детали этого пакета прорабатываются прямо сейчас", — сказал он в эфире Fox News.

Конгресс США с прошлой осени не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере 60 млрд долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами.

Bloomberg писал, что у Белого дома нет "плана Б" по военной помощи Украине, за исключением 60 млрд долларов, которые не удается выделить из-за разногласий в конгрессе. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в середине марта утверждал, что законопроект о военной помощи Украине получит одобрение обеих партий. При этом он не стал прогнозировать, когда это произойдет.

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