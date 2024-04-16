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В Греции состоялась торжественная церемония зажжения Олимпийского огня для Игр 2024 года в Париже. Специальный ритуал провели у руин храма Геры в Олимпии, где в 776 году до нашей эры прошли первые Олимпийские игры.

Факел с Олимпийским огнем пронесут через всю страну, а 8 мая огонь будет доставлен в Марсель.

До начала Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось чуть меньше 100 дней. Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Провели церемонию зажжения огня актрисы, изображавшие жриц. Во вторник в Олимпии было пасмурно, поэтому факел был зажжен от огня, полученного от солнечных лучей во время состоявшейся в понедельник генеральной репетиции.

Первым факелоносцем олимпийского огня в Греции стал чемпион Игр в Токио по академической гребле Стефанос Дускос, второй — французская пловчиха, олимпийская чемпионка 2004 года на дистанции 400 м вольным стилем, трехкратная чемпионка мира Лор Маноду, третьим — заместитель главы Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Париж принимает летнюю Олимпиаду уже в третий раз, до этого Игры проходили во французской столице в 1900-м и 1924 годах.

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