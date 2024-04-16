Референдум по вопросу о стремлении страны вступить в Евросоюз пройдет в Молдове 20 октября одновременно с президентскими выборами, сообщает агентство Bloomberg.

Проведение референдума стало возможным после того, как Конституционный суд Молдовы одобрил проект поправки в основной закон страны, закрепляющей европейскую интеграцию как "стратегическую цель" государства.

Референдум пройдет одновременно с президентскими выборами. О выдвижении своей кандидатуры уже заявила действующая глава государства Майя Санду, поддерживающая вступление Молдовы в ЕС. Пророссийская оппозиция, в свою очередь, пообещала, что призовет своих сторонников бойкотировать референдум.

Молдова получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. На саммите лидеров ЕС в декабре 2023 года было принято решение о начале формальных переговоров о присоединении страны к блоку. Нынешнее проевропейское правительство Молдовы надеется, что страна вступит в ЕС к 2030 году.

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