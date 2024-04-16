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Мощные ливневые дожди в ОАЭ включая Дубай залили дома, дороги и территорию аэропорта, сообщает Sky News. Дубайский аэропорт теперь похож на озеро.

Из-за плохой погоды деятельность перегруженного аэропорта была приостановлена на 25 минут. Часть вылетающих и прибывающих рейсов была отменена, некоторые перенаправлены в другие аэропорты.

Интенсивные ливневые дожди и грозы во вторник наводнили восточную часть Аравийского полуострова и южную часть Ирана. В среду также ожидаются дальнейшие ливни с наводнениями. Существует риск, что пострадает и юго-западная часть Пакистана.

Тем временем, в соседней Омане после недавних сильных дождей погибли как минимум 18 человек. Среди жертв были 10 школьников и один взрослый.

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