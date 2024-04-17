Идея создания Telegram пришла к Дурову после обысков и давления со стороны российских силовиков из-за его отказа удалять оппозиционные группы в соцсети "ВКонтакте". По словам предпринимателя, во время обысков он осознал, что у него нет безопасного способа коммуникации, и подумал, что приложение, где общение будет защищено шифрованием, может быть хорошей идеей. Код такого приложения написал брат Дурова Николай, а сам он отвечал за функционал и дизайн;

Слухи о подконтрольности Telegram российским властям, по мнению Дурова, распространяют и поддерживают конкуренты мессенджера, которым не нравится рост его аудитории. По словам основателя платформы, Telegram не потратил "ни доллара" на маркетинг, но при этом в нем ежедневно регистрируются 2,5 млн пользователей, а их общее число достигло 900 млн;

До приезда в Дубай, где сейчас базируется команда Telegram, Дуров рассматривал несколько других локаций, в том числе Берлин, Лондон и Сингапур, но везде сталкивался с бюрократическими сложностями. В частности, в Германии было сложно нанимать топовых программистов, которые работают за пределами ЕС, пожаловался предприниматель;

Дуров также рассматривал переезд в США, но там ему не понравилось внимание спецслужб. По словам создателя Telegram, во время последнего визита в Штаты его инженера пытались завербовать для внедрения в приложение бэкдоров (программ для скрытого удаленного доступа), а его самого сотрудники спецслужб сопровождали в аэропорту. Кроме того, во время поездки в Сан-Франциско, как рассказал предприниматель, он впервые в жизни пережил уличное ограбление, что стало для него шоком;

Как утверждает Дуров, он в принципе старается не приезжать в страны, которые являются "крупными геополитическими игроками", вроде США, России и Китая. Власти этих государств проявляют повышенное внимание к Telegram, а платформа хочет оставаться политически нейтральной, утверждает Дуров. Необходимость занимать какую-либо сторону он считает большой проблемой современности;

ОАЭ, где Дуров живет уже семь лет, по его мнению, являются "политически нейтральным" государством. По словам предпринимателя, в Дубае на него никогда не оказывали давления местные власти. Кроме того, в Эмиратах ему нравится простота ведения бизнеса, возможность нанимать людей со всего мира, низкие налоги и развитая инфраструктура;

Учитывая внимание спецслужб разных стран, Дуров по умолчанию считает, что все устройства, которыми он пользуется, скомпрометированы с точки зрения безопасности;