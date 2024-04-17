Российские миротворцы покидают территорию Нагорного Карабаха, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос на ежедневном брифинге для прессы.

О начале вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха накануне сообщили некоторые азербайджанские СМИ. По их данным, этот процесс идет уже несколько дней.

Российские миротворцы были размещены в Нагорном Карабахе после обострения конфликта в регионе осенью 2020 года. Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров лидеров Армении, Азербайджана и России. Предполагалось, что миротворцы проведут в Нагорном Карабахе пять лет.

Численность контингента составляла около 2 тысяч человек. За время нахождения миротворцев в Нагорном Карабахе погибли семь российских военных, пятеро из них были убиты в результате азербайджанского обстрела в сентябре 2023 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес официальные извинения за инцидент и обещал провести расследование случившегося (о его итогах не сообщалось).

Вооруженный конфликт в регионе начался более 30 лет назад и неоднократно переходил в полномасштабные боевые действия. В сентябре 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР была провозглашена Нагорно-Карабахская республика (Арцах). Ее не признало ни одно государство ООН. Азербайджан последовательно настаивал, что Нагорный Карабах — неотъемлемая часть его территории. Армения, хотя и не признавала НКР, поддерживала власти в Степанакерте.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня, среди основных его условий — разоружение армии непризнанной республики. НКР была ликвидирована 28 сентября. По данным властей Армении и международных организаций, около 100 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах, опасаясь репрессий и чисток.

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