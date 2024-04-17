Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли, например, вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Юлия Навальная взяла на себя роль лидера на мировой арене. Навальная пообещала продолжать борьбу своего мужа за справедливость и верховенство закона, давая новую надежду тем, кто борется с коррупцией, кто борется за свободную, демократическую Россию. И при этом она демонстрирует исключительные самоотверженность и силу", — написала в тексте, посвященном включению Навальной в список, вице-президент США Камала Харрис.

“Most of all, I want the Kremlin and its officials to understand: if they killed Alexei, then I will step up. If they do something to me, another person will come."



Yulia Navalnaya—the widow of Alexei Navalny—speaks to @shustry https://t.co/WY7YjfDqvu pic.twitter.com/uWoBDf67Z4 — TIME (@TIME) April 17, 2024

Автором аналогичного текста про Ермака выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. "После полномасштабного вторжения он донес послание Зеленского всему миру, создав мощную сеть друзей Украины, от Запада до Глобального Юга, и объединяя их вокруг разных вопросов, от санкций до окружающей среды", — пишет он про ближайшего советника украинского президента.

Текст, посвященный Туску, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, по итогам прошедших осенью в Польше парламентских выборов политик "ответил на два вопроса, которые не могли быть более актуальными: как мы можем победить популистов и как мы можем остановить эрозию демократии и верховенства закона". "Туск — политический марафонец. Он научил нас всех, что никогда не поздно и стоит приложить все усилия, чтобы отстоять нашу демократию", — считает фон дер Ляйен.

Список журнала Time разделен на шесть категорий. Навальная, Ермак и Туск вошли в группу "Лидеры", в нее же попали, например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей.

Также среди 100 самых влиятельных людей мира в 2024 году по версии Time — певицы Дуа Липа и Кайли Миноуг, актер Майкл Джей Фокс, режиссеры София Коппола и Хаяо Миядзаки, дизайнер Джонатан Андерсон, гонщик Макс Ферстаппен и глава ЦРУ Уильям Бернс.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!