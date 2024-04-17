Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский во время встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом сообщил, что в сотрудничестве с немецкими коллегами украинским правоохранителям удалось установить на территории ФРГ 161 похищенного Россией украинского ребенка. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Беларуси", - цитирует "Украинская правда" Выговского.

Киев рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политическое руководство - в Международном уголовном суде и специальных трибуналах.

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