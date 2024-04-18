Комитет литовского Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду одобрил поправки в законодательство, которые позволят лишать граждан РФ и Беларуси видов на жительство в Литве, если эти люди ездят на родину чаще одного раза в три месяца. Об этом сообщает LRT.

Соответствующие изменения в законодательство поддержали пять членов комитета, двое выступили против, еще один воздержался. Для вступления поправок в силу их должен утвердить Сейм на пленарном заседании.

Ввести ограничения для живущих в Литве россиян и белорусов ранее предложили представители правящей партии "Союз Отечества — Христианские демократы". КНБО в целом согласился с мнением, что частые поездки живущих в стране граждан РФ и Беларуси на родину представляют угрозу национальной безопасности, но смягчил предлагаемые поправки.

В проекте документа, который одобрил комитет Сейма, есть ряд исключений. Так, ВНЖ не будут аннулировать тем, кто посещает Россию и Беларусь в составе экипажей судов и самолетов, работает в сфере грузоперевозок или может предоставить документы, подтверждающие, что обладатель вида на жительство был "вынужден" за короткое время совершить несколько поездок по "объективным, не зависящим от него причинам".

Также КНБО поддержал идею лишать ВНЖ тех россиян и белорусов, которые "публично выражают поддержку агрессии и/или намеренно, публично и систематически распространяют ложную информацию, противоречащую интересам общества или государства".

По данным Департамента миграции Литвы, временный вид на жительство в этой стране есть у 59 тысяч граждан Беларуси и почти 7 тысяч граждан России.

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