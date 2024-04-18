Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) "не признает легитимность Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации и повторяет призыв к государствам-членам и государствам-наблюдателям в Совете Европы, а также Евросоюзу прекратить с ним все контакты, за исключением контактов с гуманитарными целями и целями, направленными на мир". Такое положение содержится в резолюции ПАСЕ, посвященной гибели российского оппозиционера Алексея Навального и "необходимости противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне против демократии". Резолюция была принята накануне, ее текст опубликовали сегодня.

Ранее аналогичное положение было обнародовано ПАСЕ в резолюции 2023 года. "Парламентская ассамблея призывает государства-члены Совета Европы признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и контактов, направленных на стремление к миру", — говорилось в том документе.

В резолюции, принятой в среду, указывается, что "отмена ограничений по президентским срокам в интересах Владимира Путина нарушает не только Конституцию России, но и устоявшиеся международные правовые принципы".

Кроме того, ПАСЕ призывает все государства "применить к режиму Владимира Путина действующее законодательство по борьбе с отмыванием денег, направленное на противодействие организованной преступности и финансированию терроризма", выявить все частные или юридические лица, которые могут быть классифицированы как пособники, и применить к ним суровые меры наказания, включая конфискацию активов.

Отдельный пункт резолюции посвящен Русской православной церкви. ПАСЕ призывает государства-члены и государства-наблюдатели Совета Европы, а также ЕС "признать, что Русская православная церковь фактически используется кремлевским режимом в качестве инструмента российского влияния и пропаганды и не имеет ничего общего со свободой религии и свободой выражения мнений, гарантированной статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах".

В марте 2022 года Россия была исключена из состава ПАСЕ из-за войны, развязанной РФ против Украины.

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