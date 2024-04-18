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Глава МВФ Кристалина Георгиева заверила Киев в "постоянной и стабильной поддержке. По ее словам, бюджетные потребности Украины на 42 млрд евро будут удовлетворены.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), Украине в текущем году необходима бюджетная поддержка в размере 42 млрд долларов. "Мы уверены, что эти потребности будут удовлетворены", - заявила глава организации Кристалина Георгиева на весеннем заседании МВФ и Всемирного банка в четверг, 18 апреля, в Вашингтоне.

"Поддержка Украины - постоянна и стабильна"

Одновременно она отметила невероятную решимость украинцев, обороняющихся от российского вторжения, и заверила, что "поддержка Украины будут оставаться постоянной и стабильной". Георгиева, несколько дней назад переизбранная на второй пятилетний срок во главе МВФ, также призвала как можно скорее положить конец войне в Украине.

В марте 2023 года МВФ одобрил пакет финансовой помощи Украине в размере 15,6 млрд долларов (в пересчете 14,4 млрд евро). Эта программа является частью еще более крупного международного пакета помощи в объеме 115 млрд долларов (106 млрд евро), которые Украина должна получить в течение четырех лет.

Несколько недель назад исполнительный совет МВФ предоставил Киеву кредитный транш в размере 880 млн долларов (812 млн евро) на нужды украинского бюджета. "В 2023 году украинская экономика продолжала демонстрировать удивительную устойчивость, хотя вновь появляются факторы, связанные с войной, а перспективы связаны с исключительно высокой неопределенностью", - заявили в МВФ. Предыдущий кредитный транш Украине на сумму 900 млн долларов (830 млн евро) был одобрен МВФ в декабре 2023 года.

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