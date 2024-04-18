Foto: Shutterstock

Пошлины на ввоз в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из РФ и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот, одобрили на саммите Евросоюза. После принятия Советом ЕС они будут введены.

Европейский совет на специальном саммите в Брюсселе в четверг, 18 апреля, призвал Совет ЕС и Еврокомиссию продолжить работу по введению дополнительных пошлин на некоторые виды импорта в Евросоюз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в итоговом документе саммита, опубликованном на сайте Евросовета и Совета ЕС. При этом лидеры Евросоюза и входящих в него стран подчеркнули, что необходимо гарантировать, "что это не коснется транзита данных товаров в развивающиеся страны".

С предложением повысить пошлины на ввоз в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот, 22 марта выступила Еврокомиссия.

"Это не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок ЕС в отношении данных продуктов, помешает России использовать доходы от экспорта этих товаров в Евросоюз и гарантирует, что незаконный российский экспорт украденного украинского зерна не коснется рынка ЕС", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 21 марта после заседания Евросовета.

По данным Брюсселя, фермерское сообщество Евросоюза выразило обеспокоенность по поводу риска дестабилизации рынка ЕС в результате потенциально значительного перенаправления туда российской зерновой продукции. "Роль России как ведущего мирового экспортера зерна в сочетании с ее готовностью использовать экспорт продовольствия в качестве геополитического инструмента свидетельствует о том, что он высок", - сказано на сайте Еврокомиссии.

В 2023 году Россия экспортировала в Евросоюз такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро. Пошлины ЕС лишат еще одного источника прибыли российскую экономику и, как следствие, российскую военную машину, заявил Брюссель.

Повышение тарифов распространяется и на Беларусь с учетом ее тесных связей с РФ. "Кроме того, распространив на Беларусь новую меру, Евросоюз не позволит России использовать Беларусь для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Теперь это предложение будет рассмотрено Советом ЕС, а после его принятия пошлины будут введены незамедлительно.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit