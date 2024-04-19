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Израильские ракеты поразили объект в Иране, сообщил ABC News со ссылкой на чиновника США. В Тегеране информацию о ракетном ударе отрицают.

Израиль в ночь на пятницу, 19 апреля, нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. По данным иранских государственных СМИ, рядом с аэропортом города Исфахан прогремели взрывы, их причина неизвестна.

В нескольких районах Ирана работают системы ПВО. "Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны", - говорится в сообщении государственного агентства IRNA.

Как передает агентство FARS, три взрыва произошли недалеко от базы ВВС, которая находится возле международного аэропорта.

Иран сообщил о сбитых беспилотниках

Официальный представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан заявил, что "несколько" беспилотных летательных аппаратов были "успешно сбиты" силами ПВО. "На данный момент сообщений о ракетной атаке нет", - написал он в социальной сети X.

Агентство Tasnim, ссылаясь на источники, сообщило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся "в полной безопасности".

По данным СМИ, Иран приостановил полеты над частью городов. В частности, как уточнило агентство Mehr, полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.

Иранские власти эту информацию пока не комментируют.

Удар Ирана по Израилю

Запуск ракет последовал за беспрецедентной воздушной атакой Исламской Республики против Израиля, осуществленной в ночь на 14 апреля. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо западных стран Израилю помогли некоторые арабские государства. Кроме Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

17 апреля израильские СМИ сообщили, что Израиль определился с ответом на это нападение, однако еще не назначил срок для ответного удара.

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